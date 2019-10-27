В сети высмеяли кандидата в президенты США, пообещавшего противостоять Путину и русским

Уважаемые зрители! Не хотелось бы вас огорчать, но нашей с вами тирании может прийти конец. Во всяком случае, один из лидеров американской президентской гонки, бывший вице-президент США при Обаме, Джо Байден, нам это обещает.

Байден вывесил у себя в Twitter воззвание, в котором заявил буквально следующее:

«Ребята, вы слышали новости? Путин и русские опять пытаются вмешаться в наши выборы и решить за нас, кто будет президентом. И сейчас я — объект их внимания.

Потому что Путин знает: если я — президент Соединенных Штатов, то закончены дни его тирании и попыток запугать США и этих, в Восточной Европе. Я буду ему противостоять. Он жлоб, как и президент Трамп. И я знаю, он не хочет, чтобы я был президентом.

Но я скажу вам вот что: если я буду президентом, все изменится, мистер Путин! Американцы решают на своих выборах, а не вы! Пожертвуйте мне доллар, пять долларов или десять долларов».

Знаете, я прочел только первые 300 комментариев. Если коротко — над Байденом смеются практически все. Самый часто встречающийся комментарий: «Джо, ну перестань». Некоторые задумчиво интересуются, не послать ли свои пять баксов Путину — потому что, цитата, «кажется, он тут последний взрослый».

Некоторые заботливо интересуются: «Скажите, а вот те русские, о которых вы говорите, они и сейчас с вами, в этой комнате?» Многие спрашивают, что Байден курил.

Все просто очень-очень устали от бесконечной злобной России. Нет, это не значит, что американцы нас полюбили или считают нас хорошими. Если учесть, что на тысячу статей и сюжетов о России в американских СМИ приходится 900 негативных и всего два позитивных — то понятно, что нас не любят и не полюбят.

Но все-таки в нашу страну, как в некоего вездесущего дьявола, который бьет лампочки во всех подъездах и стоит за каждой неприятностью, они уже, кажется, тоже не верят. Почему — тоже понятно. В их жизни нет никакой России. Американцы, скажем, отлично знают, что такое Китай: их айфоны, ноуты, машины и много чего еще сделано в Китае.

А вот Россия телефоны в США не поставляет, поэтому ее как бы вообще нет. Мы даже идеологию не поставляем, как в Холодную войну. Поэтому верить в злых русских, которые везде — это как верить в ведьм. В принципе — можно, но несерьезно. И то, что главного бабайку, которым пугают избирателей, американские демократы решили снова сделать именно из нас — возможно, их большая ошибка.

Виктор Мараховский, журналист, главный редактор общественно-политического интернет-издания