Видео: в Норвегии до сих пор помнят подвиг советских солдат во время Петсамо-Киркенесской операции

Замечательные слова когда-то сказал известный польский философ — Тадеуш Котарбиньский, что прошлое, хранящееся в памяти, есть часть настоящего. Кажется, его потомки этот афоризм забыли.

А вот в Норвегии, где с исторической памятью обращаются очень бережно, 75-ю годовщину освобождения от нацистов отмечали всей страной, вспоминая силу русского оружия. Там помнят, что больше всего в боях за Заполярье погибло советских солдат, а еще тысячи наших людей были замучены в нацистских концлагерях. Корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров отправился по местам боевой славы и увидел, как норвежцы свято берегут воспоминания о войне.

В минусовую температуру норвежский военный оркестр в Киркенесе разогревается на русский мотив. Даже гимны обеих стран исполняет сводный ансамбль: норвежские оркестранты и североморские вокалисты из Мурманска. Все-таки сам король приехал поздравить.

«Мы вспоминаем сегодня тех, кто внес свой вклад в освобождение севера. Норвегия никогда не забудет помощь солдат Красной Армии. Они — наши герои!»

На центральной площади Киркенеса политическая элита страны. Теплый прием россиянам оказывает цвет норвежской нации. Ведь 75 лет назад Норвегию от фашистов освободил русский солдат.

Советские военные песни для многих присутствующих здесь норвежцев стали вторым гимном. Гимном Освобождения.

Йосен Эллиосен: «В 44-м я даже выучил слова многих песен. Советские солдаты помогали нам с одеждой и едой, кормили супом, лечили нас, благодаря им я остался с рукой».

Памятная церемония символично проходит и около штольни, в которой укрывались жители Киркинеса. Отступавшие немцы решили угнать за собой больше 50 тысяч норвежцев. Многие из них отказывались подчиняться принудительной эвакуации. Советских освободителей они ждали в голоде и полумраке холодного подземелья.

Андрей Захаров, корреспондент: «В одном из таких массовых пристанищ или, как здесь говорят, каменном мешке, а по мне так огромной морозильной камере, гитлеровское командование намеревалось взорвать и живьем похоронить три с половиной тысячи мирных жителей. Планировали, явно, наверняка. Ведь даже если бы люди и выжили после мощной ударной волны, то выбраться через такой узкий проход смогли бы явно не все».

От расправы спасли советские солдаты. На кадрах этой хроники видно, как норвежцы, среди которых много женщин и детей, радостно встречают освободителей. Этот подвиг они помнят до сих пор.

Иннер Лисфилд Хиван: «Я никогда не забуду русскую танкистку Ольгу, которая дала мне мой первый кусок хлеба. Мне тогда было пять, а ей 19. Она кормила меня и повторяла, что мне нужно поправляться. Я не смогла отыскать ее, она погибла. В ее лице я благодарна всем русским солдатам!»

Железорудные районы, аэродром и порт Киркинеса были важнейшим плацдармом нацистской Германии. Здесь было больше солдат Вермахта, чем где-либо еще в стране. Киркенесская операция позволила полностью разгромить противника в Советском Заполярье и начать освобождение Норвегии с земли и моря. На севере этой страны погибло больше десять тысяч красноармейцев.

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Одновременно мы отмечаем 70-летие договора о режиме двусторонней границы. Границе, которой почти уже 700 лет. Самая старая в Европе. И которая никогда не была омрачена вооруженными конфликтами между нашими народами».

Приглашенный на юбилейную годовщину Сергей Лавров напомнил, что граница между Россией и Норвегией остается чуть ли не самой мирной в мировой истории. Вот и 75 лет назад после освобождения советские солдаты выполняли обширную гуманитарную миссию на выжженной земле. Отступающие немцы уничтожали все, что хоть как-то могло послужить Красной Армии. Не щадили ничего и никого.

На клочке земли под Киркенесом хоронили советских военнопленных. Хоронили очень условно. По сути, бросали где придется замученных или добитых раненых. Тысячи человек. Их находят до сих пор при строительстве или ремонте дорог.

Енне Дорминант: «Это было очень тяжелое и страшное время, тем более мой отец под прикрытием рыбака еще и работал как партизан у красноармейцев. Приносил им важные сведения, лишь чудом нам удалось сбежать, когда немцы начали массовые аресты».

Енне Дорминант и ее отцу повезло больше чем другим участникам сопротивления. Она не попала в те 50 тысяч вывезенных в Германию в одном лишь 1944-м. Впрочем, и после Второй мировой с началом холодной войны норвежских партизан у себя же на родине считали чуть ли не врагами народа.

Михаил Орешета, историк, краевед: «Когда я послушал, как их притесняли, выслеживали… кошмар. Да наше КГБ рядом не стояло! Хуже не бывает, когда в историю вмешиваются политики».

В то время как, к примеру, в чешских Брно и Остраве на этой неделе оскверняли памятники советским солдатам, а в эстонской Таэбла снесли братскую могилу, в центре культуры Киркенеса при полном аншлаге ансамбли Северного флота России и армии Норвегии распевали Катюшу и Калинку.

Хотя некоторые норвежские историки, буквально не выходя из зала, вставляют в этот русско-норвежский ансамбль свои замечания.

Валинг Гортер, историк: «Сталин на самом деле хотел освободить от угрозы близлежащий Мурманск — он руководствовался исключительно интересами СССР, да и не так уж много советских солдат на самом деле погибло на норвежской земле».

Валинг Гортер накануне годовщины освобождения Норвегии даже опубликовал в местной газете письмо, в котором предупредил об опасности российских учений близ норвежских границ и посоветовал королю подумать об участии в праздновании юбилея.

Кандидата наук никто, к слову, не послушал, но откуда дует ветер таких исторических перемен коллеги Гортера догадываются.

Дмитрий Ермолаев, историк: «На сегодня актуальны вопросы внутренний политики западных стран, которые не хотят, чтобы у норвежского народа сохранялись симпатии к советским воинам-освободителям. Но, к счастью, цели добиться не удается».

Напротив, Минобороны Норвегии планирует наградить медалью красноармейцев, освобождавших от нацистов Восточный Финнмарк. Один из них — Валентин Солдатов, чье боевое крещение как раз совпало с освобождением Киркенеса.

Памятник советским освободителям в Киркенесе просто называют русским. С 1945-го в течение семи лет норвежцы возводили его исключительно собственными силами. Фигура воина создана норвежским скульптором Фредриксеном. За все эти годы никому даже в голову не пришло снести его или переставить на городские выселки.

Ранее Минобороны РФ опубликовало документы к 75-летию освобождения Белграда от фашистов.