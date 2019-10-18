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Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Белграда от фашистов

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В раздел «Плечом к плечу сражались за свободу» помещены рассекреченные материалы из фондов Центрального архива военного ведомства, отражающие историческую обстановку октября 1944 года.

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Фото, видео: ТАСС/Федосеев Лев, Минобороны РФ

На сайте Минобороны России к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства. Данные, описывающие исторические события октября 1944 года, вошли в новый отдел — «Плечом к плечу сражались за свободу», созданный к годовщине освобождения столицы Югославии (сейчас — Сербии).

Среди опубликованных материалов — журнал боевых действий 3-го Украинского фронта, 57-й армии, политдонесения, наградные документы на отличившихся воинов Красной Армии, свидетельства о действиях немецко-фашистских захватчиков на территории страны и газетные публикации, отражающие историческую обстановку того времени.

В документах описываются штурм и разминирование важнейших объектов Белграда — гостиницы «Албания» и крепости Калемегдан. Среди рассекреченных данных есть уникальные схемы, фотографии и рисунки, отражающие боевые действия воинов, а также снимки, передающие ликование народа, встречающего освободителей.

Стратегическая наступательная операция по освобождению Белграда завершилась 20 октября 1944 года. В боевых действиях погибло более 2900 воинов Народно-освободительной армии Югославии и около тысячи представителей Красной Армии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в честь 75-й годовщины освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков вечером 22 сентября небо на Поклонной горе в Москве озарил праздничный салют.

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