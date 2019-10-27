Эксперт рассказал, надо ли запасаться красной икрой к Новому году

Представитель консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказал о том, что сильного подорожания красной икры к новогодним праздникам в 2019 году ожидать не стоит. По словам эксперта, дефицита на продукт нет, несмотря на снижение улова по сравнению с предыдущим сезоном.

«Прогнозировать какой-то серьезный рост на икру я бы вообще не стал, потому что его, скорее всего, не будет. А если и будет, то минимальный», — сообщает Березнюк.

В прошлом году объем производства красной икры в России составил 22,2 тысячи тонн. Тогда как в среднем потребители нуждаются в 15 тысячах тонн в течение года, пишет РИА Новости. В октябре закупочные цены на данный товар повысились на 5-10%, однако такой рост нормален и считается стандартным для сезона.

«Дефицита нет, даже несмотря на меньший объем вылова. Не думаю, что к Новому году будет какой-то повышательный тренд, и что цены катастрофически будут отличаться от прошлогодних», — утверждает специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Подмосковье нашли цех по производству поддельной красной икры.