Видео: Цех по производству поддельной икры нашли в Подмосковье

, 16:41 Эфирная новость 39

Полицейские пресекли деятельность незаконного цеха по производству фальсифицированной красной икры.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, Пятый канал

В Подмосковье полицейские накрыли нелегальный цех по производству красной икры. Он располагался в бывшем продуктовом магазине. В одном помещении и готовили, и фасовали, и закатывали в банки. Дело было поставлено на поток. Во время обысков оперативники обнаружили десять тысяч готовых к продаже упаковок и 500 килограммов сырья.

«Злоумышленники на протяжении 6 месяцев расфасовывали в банки фальсифицированную икру и запечатывали банки крышками с логотипами торговых производителей натуральной красной икры одной из стран ближнего зарубежья», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Уголовное дело завели по статье «покушение на мошенничество». Она предусматривает до десяти лет лишения свободы. Образцы изъятой икры направлены на экспертизу. Продукция могла быть опасна для здоровья и жизни людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что проверка тушенки в магазинах Петербурга и Ленобласти показала, что мяса в консервах практически нет.

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