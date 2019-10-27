Российскую военную базу в Таджикистане оснастили зенитным комплексом С-300ПС

201-я российская военная база в Таджикистане приняла на вооружение дивизионный комплект зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС «Фаворит», сообщает RT. Его основной задачей станет противовоздушная оборона объекта и Центрально-Азиатского региона. Система обеспечивает поражение летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Дальность перехвата целей ракетами комплекса может достигать 150 км.

Как отмечают военные эксперты, С-300ПС — не новое, но надежное средство защиты и контроля воздушной обстановки в регионе, крайне важном для обеспечения безопасности 201-й базы и республики в целом. Появление этого ЗРК заметно укрепит южные рубежи Организации Договора о коллективной безопасности.

Переброска «Фаворита» в первую очередь связана с ростом террористической активности в Афганистане. По данным ФСБ, туда после поражения в Сирии и Ираке подались международные террористические организации. Так, в республике усиливается незаконное вооруженное формирование «Вилаят Хорасан», входящее в структуру «Исламского государства»*.

Как заявил в сентябре начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, в Афганистане насчитывается около четырех тысяч сторонников ИГ*. Кроме того, угрозу представляют около 11 тысяч боевиков «Талибана»*. Отсюда существует опасение, что моджахеды могут пустить в ход изготовленные или приобретенные средства воздушного и ракетного нападения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии признали превосходство танка «Армата» над немецким «Леопардом-2».

* — запрещены в РФ.