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В Германии признали превосходство танка «Армата» над немецким «Леопардом-2»

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Российская военная машина получила автоматическую загрузку снарядов, а германская по-прежнему лишена ее.

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Российский танк Т-14 «Армата» превосходит германскую боевую машину «Леопард-2» по ряду характеристик. Об этом говорится в статье, опубликованной в немецком Die Welt.

Автор статьи отмечает, что все современные танки имеют автоматическую загрузку снарядов. В частности, российский танк «Армата». Однако «Леопард-2» лишен этой функции. Из-за этого при 40 выстрелах экипаж столкнется с очень высокой физической нагрузкой.

«Внутри отрасли ни для кого не секрет, что „Леопард-2“ уступает российской модели по некоторым характеристикам производительности», — добавляет автор статьи.

Он напомнил, что «Леопард-2» остается основным германским танком. Его должна заменить новая машина, которую сейчас совместно разрабатывают Германия и Франция. Однако между участниками проекта назревает конфликт.

Так, они не могут определиться с пушкой. Немецкое предприятие Rheinmetall настаивает на использовании разработанного им 130-миллимитрового орудия. Французский концерн Nexter наверняка захочет использовать свою пушку калибра 140 миллиметров, говорится в статье.

Российский танк «Армата» оснащен пушкой калибра 125 миллиметров. Также он получил дизельный двигатель мощностью 1500 лошадиных сил, обеспечивающий оптимальное соотношение мощности и веса. Защищена машина модульным комплексом «Малахит».

Как сообщал 5-tv.ru, ранее российским танком «Армата» восхитился автор американского издания The National Interest.

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