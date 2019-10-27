К поискам легкомоторного самолета в Прикамье привлечено 162 человека

Спасательные подразделения возобновили поиски пропавшего в Пермском крае самолета Сеssna 172, которым управлял председатель Федерации спорта сверхлегкой авиации (СЛА) Пермского края Геннадий Белоглазов. Воздушное судно вылетело с аэродрома в деревне Нижнее Городище Частинского района Пермского края около 11.30 утра по местному времени 26 октября и пропало с радаров. На борту авиалайнера находился только пилот. На данный момент его телефон недоступен. Информация о судьбе командира воздушного судна не поступала.

На данный момент в поисковых работах задействованы 162 человека и 26 единиц техники, а также спасатели краевой службы спасения, вертолет Уральского авиационного поисково-спасательного центра и добровольцы из числа местных жителей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе краевого ГУ МЧС ТАСС, поиски самолета осложняет плохая погода. Сейчас в районе работы спасательных подразделений идет мелкий моросящий дождь.

Штаб поисково-спасательных работ возглавляет министр территориальной безопасности Пермского края Ришат Ибрагимов. По факту исчезновения авиалайнера проводится доследственная проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поиски частного самолета Cessna 172 были приостановлены 26 октября из-за наступления темного времени суток. Облет территории предполагаемого места аварийной посадки вертолетом Ми-8 результатов не принес.