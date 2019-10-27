Директор «Усадьбы Дивноморское» подчеркнул важность наличия раздела вина России в винной карте

Для популяризации отечественного вина должен быть создан отдельный раздел в винной карте ресторана. Уверен исполнительный директор АО «Дивноморье» Сергей Безнощенко.

Производитель подчеркивает, что каждый потребитель должен знать, что он пьет.

«Мы не боимся конкуренции, будем мы вверху или в середине, это вторично. То, что должен быть представлен в каждой в винной карте раздел российского вина, это безусловно. Потребитель должен знать, что он пьет», — заявил он в кулуарах IX Всероссийского саммита виноделов.

По его словам, вино, созданное из винограда, привезенного из других стран, не может быть российским. Безнощенко подчеркнул, что рассказать потребителю про хорошее российское вино очень трудно, так как реклама алкогольных напитков в России запрещена.

«Основной потребитель нашего напитка — это женщина-домохозяйка, около 30 лет с одним ребенком. Откуда она может получить информацию про российское вино? Она сначала на работе, потом занимается детьми», — рассказал винодел.

Безнощенко добавил, что производимое АО «Дивноморье» вино регулярно принимает участие в различных международных конкурсах.

«Больше из международной сети приходит информация, что мы победили. За три года получили 152 награды. На ПМЭФ-2019 к нам подходило много женщин, они уже группируют кружки по интересам, популяризируют наше вино», — подчеркнул Безнощенко.

Также винодел считает, что следствием увеличения виноградников является уверенность в завтрашнем дне, а новый закон даст возможность «уверенно смотреть в будущее и предоставлять рабочие места». Также он позволит потребителю самому выбирать то, что он хочет покупать, и то, что он хочет пить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что виноделы Крыма выступают за приоритет отечественного вина на полках в магазинах.