Ани Лорак в белом платье вызвала подозрения в тайной свадьбе

Поклонники Ани Лорак заподозрили, что певица тайно вышла замуж. Слухи спровоцировал снимок, который Каролина (это настоящее имя артистки) опубликовала в своем Instagram, пишет сайт «Российский диалог». На нем 41-летняя Лорак стоит в белом платье с букетом полевых цветов в руках и выглядит невероятно счастливой.
«Пусть любовь согревает в холодное время», — подписала фото певица.
Известно, что последнее время Ани Лорак всюду видят с 26-летним украинским саунд-продюсером лейбла «Black Star» Егором Глебом. И фанаты очень рады за любимую артистку, которая около года назад пережила измену мужа и непростой развод.
«Снова эти прекрасные глазки засияли!»
«Как будто свадебное фото».
«Невеста прямо!»
«Пусть этот вечер изменит вашу жизнь, Дива!»
«Вам идет любовь», — пишут комментаторы.
Впрочем, нашлись и злопыхатели, отмечающие, что Каролина выглядит на снимке слишком уж молодо и явно перестаралась с фотошопом.
«С первого взгляда на фото не поняла, что это Ани Лорак. Скорее всего с фотошопом перестарались».
«Даже губ кусочка не хватает».
«Смотрится как карикатура», — пишут хейтеры.
Совсем недавно, как писал 5-tv.ru, Ани Лорак в одном из интервью призналась, что «больше не верит в замужество».