«Больше не верю в замужество»: Ани Лорак откровенно рассказала о разводе

Ани Лорак в текущем году успела и развестись с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу, и вновь влюбиться — в 27-летнего продюсера Егора Глеба. 14-летний брак певицы, в котором рождена ее дочь София, был официально расторгнут в январе, но до сих пор артистка избегала комментировать болезненное для нее событие. Наконец Ани прервала молчание, откровенно рассказав о своей трагедии журналу «ОК!», выдержки из которого приводит интернет-портал 7days.ru.

«Развод был мучительный. Не верю, когда кто-то говорит, что он прошел приятно и легко. Любой развод — это трагедия, это больно, это печально, это разочарование. Я оптимист, до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, все образуется», — рассказала Лорак.

По ее словам, между ней и супругом были настоящие чувства, и она никогда не думала, что когда-нибудь окажется в той ситуации, в которой оказалась. Несмотря на то, что сейчас певица вновь любит и любима, о свадьбе думать она пока не хочет.

«Я больше не верю в замужество», — говорит она.

Лорак пришла к выводу, что вне брака люди дорожат друг другом, боятся обидеть, чтобы не потерять, но все это исчезает, когда отношения оформлены официально.

Ранее 5-tv.ru писал, что в июне 40-летняя Ани Лорак перестала скрывать нового возлюбленного и опубликовала в Instagram совместный снимок.