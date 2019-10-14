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Жасмин опубликовала фото из постели и поблагодарила фанатов

, 8:21 Фото 59

12 октября певице исполнилось 42 года.

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Фото, видео: Instagram @jasmin

Сара Манахимова, выступающая под творческим псевдонимом Жасмин, недавно отпраздновала свой день рождения. Певице исполнилось 42 года. К поздравлениям кроме поклонников творчества девушки в социальных сетях присоединились и звезды шоу-бизнеса, такие как Филипп Киркоров, Максим Галкин, Игорь Крутой и многие другие. Все сошлись в одном — Жасмин выглядит просто чудесно.

Спустя несколько дней артистка решила поблагодарить всех, кто нашел время на пару теплых слов в адрес именинницы. Жасмин опубликовала снимок, на котором в окружении подушек сидит на кровати с полотенцем на голове, по всей вероятности только после душа, и улыбается, глядя в камеру.

«Мои дорогие, любимые, мои самые лучшие, еще раз спасибо всем за море поздравлений 🥰🥰🥰 Нашу жизнь на 90% делают люди вокруг нас, и вы своим теплом сделали мой день, дав заряд энергии и позитива на год вперед 😘 Спасибооо», — написала она.

Instagram @jasmin

Поклонники стали осыпать Жасмин комплиментами, а те, кто не успел поздравить поп-звезду моментально попытались это исправить.

«С прошедшим, Жасмин. Рада, что вы есть. Какое-то тепло исходит от вас. Любви, счастья, тепла»;

«Наша ты красавица, мы тебя обожаем»;

«Осталось только убрать одеяло и сфоткаться», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Жасмин в свой день рождения показала стройные ноги.

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