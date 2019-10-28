«А-а-а!»: подписчики потеряли дар речи при виде внука Стриженовой в маскарадном костюме

Екатерина Стриженова вызвала шквал умиления, опубликовав видео с маленьким внуком. В ролике годовалый Петя позирует в костюме авокадо.

Малыш вместе со старшей дочерью телеведущей — Анастасией — и ее супругом живут в Нью-Йорке. Возможно, мальчик попал на мероприятие, посвященное приближающемуся Хэллоуину — праздник крайне популярен в США.

«В нашей семье были зайчики, снежинки, лисички. Мушкетеры и князья тоже были. Но роль авокадо еще не сыграл никто!» — заключила Екатерина.

Instagram @anastasia_strizhenova

Подписчики Стриженовой пришли в неописуемый восторг при виде очаровательного курносого малыша с пухлыми щечками, который как умеет пританцовывает в необычном костюмчике. Комментарии к записи буквально переполнены сообщениями от умилившихся пользователей.

«Какое классное авокадо!»

«Какая прелесть!»

«Сла-а-аденький!» — отмечают юзеры.

Некоторые подписчики испытали настолько сильные эмоции от просмотра видео, что ненадолго потеряли способности к членораздельной речи.

«А-а-а!» — выразили они свои чувства в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Стриженова выложила забавное видео с поющим внуком.