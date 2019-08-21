Екатерина Стриженова выложила забавное видео с поющим внуком

Телеведущая Екатерина Стриженова показала поклонникам полуторагодовалого внука Петю. Она записала ролик, на котором ее супруг Александр и мальчик напевают мелодию.

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«Когда мужчинам хорошо, они поют», — подписала видео телеведущая.

«Какие у вас прекрасные мужчины!» — прокомментировал публикацию один из поклонников.

«Огонь!» — добавил другой.

«Красавцы они у вас!» — похвалил семью Стриженовой пользователь.

«Ох, как вы мне нравитесь», — признался юзер.

«Малыш просто прелесть, да и дедок тоже», — написал еще один поклонник.

Полуторагодовалый Петя — сын 32-летней дочери телеведущей — Анастасии. Это ее единственный ребенок в браке с финансистом Петром Грищенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ДТП с участием автомобиля Екатерины Стриженовой.