Янина Студилина раскрыла секрет молодости, вынырнув из проруби

Звезда российского сериала «Ранетки» 34-летняя Янина Студилина раскрыла секрет сохранения молодости. Актриса поведала поклонницам — не обязательно посещать дорогие процедурные кабинеты, чтобы оставаться красавицей. Достаточно выполнять некоторые косметологические рекомендации дома.

«К косметологу я не хожу. Хотя, пора, наверное. Но ухаживаю за кожей в домашних условиях. Каждое утро протираю лицо льдом», — поделилась звезда.

По словам Янины Студилиной, лед регенерирует клетки кожи, выводит токсины, улучшает цвет лица, расслабляет мимические мышцы и, соответственно, приостанавливает образование морщин. Однако звезда советует подписчицам не увлекаться — одного кубика льда для процедуры вполне достаточно. Важно не задерживаться на одном участке кожи больше пяти секунд.

Публикацию с рецептом красоты Янина Студилина сопроводила в Instagram необычным видео. На кадрах актриса в розовом купальнике выныривает прямо из заснеженной проруби. В комментариях звезда призналась — снег и лед искусственные. Однако павильон, в котором снималась артистка был действительно холодным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Янине Студилиной на отдыхе пришлось вызывать врача.