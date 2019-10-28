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Янина Студилина раскрыла секрет молодости, вынырнув из проруби

, 19:04 Видео 57

Звезда «Ранеток» скоро отпразднует 35-летие, однако в это сложно поверить. Актриса выглядит гораздо моложе своего возраста.

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Фото, видео: Instagram @yanina_studilina

Звезда российского сериала «Ранетки» 34-летняя Янина Студилина раскрыла секрет сохранения молодости. Актриса поведала поклонницам — не обязательно посещать дорогие процедурные кабинеты, чтобы оставаться красавицей. Достаточно выполнять некоторые косметологические рекомендации дома.

«К косметологу я не хожу. Хотя, пора, наверное. Но ухаживаю за кожей в домашних условиях. Каждое утро протираю лицо льдом», — поделилась звезда.

По словам Янины Студилиной, лед регенерирует клетки кожи, выводит токсины, улучшает цвет лица, расслабляет мимические мышцы и, соответственно, приостанавливает образование морщин. Однако звезда советует подписчицам не увлекаться — одного кубика льда для процедуры вполне достаточно. Важно не задерживаться на одном участке кожи больше пяти секунд.

Публикацию с рецептом красоты Янина Студилина сопроводила в Instagram необычным видео. На кадрах актриса в розовом купальнике выныривает прямо из заснеженной проруби. В комментариях звезда призналась — снег и лед искусственные. Однако павильон, в котором снималась артистка был действительно холодным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Янине Студилиной на отдыхе пришлось вызывать врача.

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