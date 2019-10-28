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  4. Шнуров рассказал, как музыканты «Ленинграда» отреагировали на роспуск группы

Шнуров рассказал, как музыканты «Ленинграда» отреагировали на роспуск группы

, 19:43 58

По словам фронтмена, члены группировки обрадовались, когда лидер «Ленинграда» сообщил им эту весть.

Фото: Instagram @shnurovs

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров рассказал, как его коллеги отреагировали на объявление о роспуске, пишет РИА Новости.

В мае фронтмен сообщил, что группировка завершает гастрольную деятельность после масштабного тура по России. По его словам, коллектив официально перестает существовать и продолжит выступления лишь на корпоративах, если будут заказы.

Как заявил музыкант, члены «Ленинграда» не расстроились такому известию, а напротив — обрадовались.

«Наконец-то, говорят, мы выйдем на пенсию», — процитировал он товарищей.

Подводя черту, артист сказал, что за творчество «Ленинграда» ему не стыдно. Потому что это «бесстыдство», пошутил он. При этом артист не исключил, что в будущем создаст новый музыкальный проект.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шнуров рассказал о знакомстве с четвертой женой — Ольгой Абрамовой.

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