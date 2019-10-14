  1. Пятый канал
  4. «Я — предмет исследования»: Шнуров рассказал о знакомстве с четвертой женой

«Я — предмет исследования»: Шнуров рассказал о знакомстве с четвертой женой

, 17:17 343

Музыкант признался, что буквально с первого взгляда влюбился в Ольгу Абрамову.

Фото: ТАСС / Мальгавко Сергей

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров стал гостем программы на одном из федеральных каналов и ответил на несколько вопросов ведущей, в том числе о дальнейшей работе, творчестве и любви. Наиля Аскер-заде поинтересовалась, как музыкант познакомился со своей четвертой супругой — Ольгой Абрамовой. Рассказывая о встрече со своей молодой женой, исполнитель поделился забавными подробностями, пишет Teleprogramma.pro.

«Она сразу представилась кандидатом наук, охарактеризовала свою научную работу с длиннющими предложениями. Она, вообще, искусствовед. Я подумал, что в принципе, если я — искусство, то должен быть искусствовед. То есть я — предмет исследования», — не без иронии отметил Шнуров.

Впрочем, артист не стал отрицать, что Ольга его сразу очаровала. 28-летняя выпускница МГУ буквально после первой встречи произвела впечатление на музыканта — чувства были настолько сильны, что Сергей решил узаконить отношения с новой избранницей.

Шнуров был женат четыре раза. Со своей первой женой Марией Исмагиловой он познакомился еще в институте. Следующей возлюбленной исполнителя стала музыкальный менеджер Светлана Костицына, но и с ней брак не продлился долго. Самый длительный, и, как казалось поклонникам, самый крепкий союз у музыканта был с журналисткой Матильдой Мозговой — супруги развелись спустя восемь лет отношений. Вскоре после разрыва Шнуров снова женился — его сердце покорила Ольга Абрамова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Шнуров намерен уходить из соцсетей.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.37
0.15 70.93
0.20
Гороскоп на 14 октября: Тельцы, слушайте свое сердце!

Последние новости

17:59
Обнаружен залитый кровью автомобиль пропавшей в Екатеринбурге женщины
17:44
«Попрошу уважения»: Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки
17:30
В «Аэрофлоте» прокомментировали отказ пускать на борт опоздавших хоккеисток
17:17
«Я — предмет исследования»: Шнуров рассказал о знакомстве с четвертой женой
17:03
На МКС дали старт цифровому ТВ
16:49
Валентина Рубцова показала, каким должно быть утро понедельника — видео

Сейчас читают

Директор Моисеева показал, в каких условиях живет певец после инсульта
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать 14 октября
Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев