Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров стал гостем программы на одном из федеральных каналов и ответил на несколько вопросов ведущей, в том числе о дальнейшей работе, творчестве и любви. Наиля Аскер-заде поинтересовалась, как музыкант познакомился со своей четвертой супругой — Ольгой Абрамовой. Рассказывая о встрече со своей молодой женой, исполнитель поделился забавными подробностями, пишет Teleprogramma.pro.

« Она сразу представилась кандидатом наук, охарактеризовала свою научную работу с длиннющими предложениями. Она, вообще, искусствовед. Я подумал, что в принципе, если я — искусство, то должен быть искусствовед. То есть я — предмет исследования », — не без иронии отметил Шнуров.

Впрочем, артист не стал отрицать, что Ольга его сразу очаровала. 28-летняя выпускница МГУ буквально после первой встречи произвела впечатление на музыканта — чувства были настолько сильны, что Сергей решил узаконить отношения с новой избранницей.

Шнуров был женат четыре раза. Со своей первой женой Марией Исмагиловой он познакомился еще в институте. Следующей возлюбленной исполнителя стала музыкальный менеджер Светлана Костицына, но и с ней брак не продлился долго. Самый длительный, и, как казалось поклонникам, самый крепкий союз у музыканта был с журналисткой Матильдой Мозговой — супруги развелись спустя восемь лет отношений. Вскоре после разрыва Шнуров снова женился — его сердце покорила Ольга Абрамова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Шнуров намерен уходить из соцсетей.