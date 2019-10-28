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«Нужно себя беречь»: Серябкина отказалась обсуждать самочувствие Максима Фадеева

, 20:13 Фото 1 735

Ранее в сети появилась информация, что у продюсера якобы случился сердечный приступ.

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Фото, видео: Instagram @serebro_official

Певица Ольга Серябкина отказалась комментировать тревожные новости о состоянии здоровья Максима Фадеева. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что у музыканта якобы случился сердечный приступ.

По словам Ольги Серябкиной, журналисты и знакомые просто атаковали ее мессенджеры вопросами о состоянии Фадеева. Однако подопечная продюсера старалась не распространяться о личных проблемах звезды.

«Я не давала ответа никому. Это не те темы, которые хочется обсуждать и выносить на обозрение. Скажу только, что нужно беречь себя. В жизни главная ценность — здоровье. Верю, что все будет хорошо», — написала в Instagram поп-дива.

Instagram @serebro_official

В последнее время Максим Фадеев находился в эпицентре нескольких громких скандалов. Сначала бывшая подопечная Елена Темникова обвинила примерного семьянина в том, что он якобы состоит в любовной связи с Ольгой Серябкиной. Потом с лейбла продюсера шумно ушла певица Наргиз, лишенная прав на множество песен, которые исполняла. Фанаты склоняются к тому, что предполагаемое ухудшение здоровья артиста могло стать результатом нервного истощения.

«Просто переживания, подставы близких нас лишают сил. И запускается болезнь. Увы… Надо иметь каменное сердце, чтобы не реагировать», — написал фолловер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что представители Фадеева обещают дать комментарий после сообщений об инфаркте продюсера.

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