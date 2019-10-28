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Замглавы петербургского Жилищного комитета задерживали со стрельбой

, 22:37 22

Стали известны детали и причины задержания Акима Гашенко 24 октября.

Фото: www.globallookpress.com

Стали известны детали и причины задержания 24 октября петербургского чиновника — бывшего замглавы Жилищного комитета Акима Гашенко. Как сообщает 78.ru со ссылкой на близкий к следствию источник, экс-сотрудник городской администрации вместе с двумя друзьями подозревается в незаконном обороте наркотиков, в частности, гашиша. Чтобы задержать предполагаемых наркоторговцев, полиции пришлось потрудиться.

«Останавливали их авто со стрельбой», — цитирует издание своего собеседника.

Как ранее писал 5-tv.ru, 35-летний заместитель председателя петербургского Жилищного комитета Аким Гашенко был задержан 24 октября. Тогда предполагалось, что ему вменяется злоупотребление полномочиями и крупная взятка. Официальных комментариев по делу не поступало. Сообщалось также, что Гашенко уволился с работы за несколько дней до ареста. В комитете он отвечал, среди прочего, за расселение коммунальных квартир и содействие в улучшении жилищных условий льготникам.

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