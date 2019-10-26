Зампредседателя Жилищного комитета задержан в Петербурге

Заместитель руководителя Жилищного комитета Аким Гашенко был задержан в Санкт-Петербурге. Как сообщил источник 5-tv.ru, правоохранительные органы пришли за ним 24 октября, и на следующий день замглавы на работе не появился.

Гашенко вменяется злоупотребление полномочиями по шести эпизодам, а также взятка в крупном размере. Сообщается, что завтра планируется арест чиновника в суде.

Аким Гашенко отвечает за развитие жилищного фонда и расселение коммунальных квартир. Кроме того, в его обязанности входит контроль работы отделов содействия гражданам льготных категорий в улучшении жилищных условий, коммерческого найма, сектора доходных домов, а также слежение за исполнением жилищного законодательства.

Как сообщает "Петербургский дневник", по некоторой информации Гашенко уволился еще неделю назад. Обстоятельства уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании замгубернатора Ростовской области по ЖКХ Сергея Сидаша.