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  4. Зампредседателя Жилищного комитета задержан в Петербурге

Зампредседателя Жилищного комитета задержан в Петербурге

, 13:36 60

Аким Гашенко отвечал в комитете за развитие жилищного фонда и расселение коммунальных квартир.

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE Bilderbox

Заместитель руководителя Жилищного комитета Аким Гашенко был задержан в Санкт-Петербурге. Как сообщил источник 5-tv.ru, правоохранительные органы пришли за ним 24 октября, и на следующий день замглавы на работе не появился. 

Гашенко вменяется злоупотребление полномочиями по шести эпизодам, а также взятка в крупном размере. Сообщается, что завтра планируется арест чиновника в суде.

Аким Гашенко отвечает за развитие жилищного фонда и расселение коммунальных квартир. Кроме того, в его обязанности входит контроль работы отделов содействия гражданам льготных категорий в улучшении жилищных условий, коммерческого найма, сектора доходных домов, а также слежение за исполнением жилищного законодательства.

Как сообщает "Петербургский дневник", по некоторой информации Гашенко уволился еще неделю назад. Обстоятельства уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании замгубернатора Ростовской области по ЖКХ Сергея Сидаша.

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