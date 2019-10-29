Гороскоп на 29 октября: Близнецы, готовьте свадебные приглашения!

За дверью Раков буквально выстроилась очередь из желающих занять место в их сердце! Но ваше сердце уже знает, кого оно выбрало, не так ли? Если сейчас вы чувствуете потребность сделать паузу в этих непрошенных смотринах — да будет так. Погребите себя под грудой книг, утопите себя в ароматном чае, растворитесь в новом сериальчике! Дайте себе время разобраться в своей душе и восстановиться.

Вселенная добровольно действует в ваших интересах — разве это не прекрасно? Если сейчас вы с объектом своих симпатий находитесь в статусе «возможно» и «давай посмотрим» — готовьтесь к скорому переходу на новый уровень. А у некоторых Близнецов и свадьба не за горами — да еще какая! Постарайтесь только не сойти с ума от нахлынувшего счастья, ладно?

Общение отняло у вас больше, чем вы были готовы отдать. Но на все есть причины, Тельцы. Судьба помогла вам избавиться от всего, что было старым и лишним. Вы находитесь на пороге совершенно новой фазы своей жизни, готовые оставить темное прошлое далеко позади. Пусть так долго кровоточившие душевные раны заживают — вы вступаете в будущее, изобилующее радостью, изобилием и позитивом.

То, что вы чувствуете — это не физическое истощение. Это тот факт, что вы делаете так мало того, что приносит вам радость. Постарайтесь не забывать, что даже небольшие изменения имеют большое значение — это ваш ключ к тому, чтобы почувствовать себя лучше. Физическая активность может показаться контрпродуктивной, но она заставит вашу энергию течь и заставит вас чувствовать себя лучше.

Стрельцы, сделайте свое здоровье приоритетом на сегодня. Весы, прекращайте сопротивляться любви. Раки, плюньте на все и посмотрите сериальчик! Подробнее — в ежедневном гороскопе 5-tv.ru.

♌ Лев

Мудрые слова Ошо: «Каждый человек приходит в этот мир со своей определенной судьбой, у всех нас есть миссия, которую нужно выполнить. Ты здесь не случайно». Прекрасное время для вас, Девы. Вы будто бы пробуждаетесь, исследуете заново свою свободу. Продолжайте освещать мир так, как только вам под силу. Вы касаетесь жизни большего количества людей, чем можете себе представить.

Космический совет: будьте аккуратны в поступках, касающихся и других людей тоже.

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♍ Дева

Девы, вы никогда не будете абсолютно такими же, как все. Здесь большую роль играет ваша готовность не замечать различия, постоянно напоминая себе, что любовь, которой вы делитесь с миром, сильна. Вы вышли на новый уровень любви, гармонии и единения. Проводить время с собой и заниматься любимым делом на этом этапе тоже важно. Иногда просто приготовить любимый завтрак — лучший способ для вас зарядиться новой энергией, которой вы будете готовы поделиться с окружающими.

Космический совет: учитесь не замечать различий.

♎ Весы

Если вы какое-то время сопротивлялись любви — хватит, Весы. Ну правда, хватит. Кандидатов на роль вашей второй половины — пруд пруди, и вы не узнаете, кто из них тот самый, пока не пообщаетесь с некоторым количеством из ждущих вашего внимания.

Космический совет: примите уже приглашение на свидание, ну честное слово!

♏ Скорпион

Секрет долговременных отношений кроется в открытом и честном общении, уважении, доверии, принятии и любви не «за что-то», а «несмотря на». Да, сходу это может не получиться, но со временем вы отточите навык. Главное — совершенствоваться в этом вместе. Скорпионы, которые не состоят отношения, могут ожидать знакомства с кем-то, кто подыскивает жилье. Присмотритесь — может, из потенциального соседа может получиться прекрасный спутник жизни?

Космический совет: главное в отношениях — умение любить, несмотря на недостатки. Помните об этом.

♐ Стрелец

Сделайте свое здоровье приоритетом на сегодня. Сходите на открытую медицинскую лекцию, запишитесь к терапевту, стоматологу или к кому вы там откладывали визит с незапамятных времен? Нет сил, чтобы выбраться из постельки? Тогда хотя бы сходите на массаж. SPA-процедуры тоже полезны для здоровья. Космический совет: уделите особое внимание здоровью.

♑ Козерог

Ну, судя по улыбке на вашем лице — все так, как и должно быть. Вы в хорошем месте, Козероги, в окружении добрых людей, которые напоминают вам о том, что такое счастье. Ваше внутреннее состояние тоже меняется к лучшему. Есть ли что-то более полезное в этом мире, чем возвращаться домой к людям, которых любишь? Уж точно не для вас! Козероги-дамы, которые готовятся выйти замуж, сегодня получат возможность лучше узнать семью своего кавалера. Космический совет: наслаждайтесь своим счастьем.

♒ Водолей

Любовь — это чувство, которое зарождается внутри вас, а не приходит извне, Водолеи. Вы ищете ее не в тех местах? Или пытаетесь заслужить принятие и одобрение других? Сегодня вам стоит раз и навсегда прекратить этим заниматься. Загляните в себя и найдите там то, что так долго ищете.

Космический совет: разберитесь с тем, что происходит внутри вас.

♊ Рыбы

Кажется, тут пахнет здоровыми отношениями и любовью! Ваши самые смелые мечты начинают сбываться, Рыбы. Оптимизм — это ваш стимулятор, который обещает ускорить процесс и гарантирует волшебные результаты. На работе сегодня используйте присущие вам остроумие и очарование в своих интересах — например, во время работы с самым скандальным из ваших клиентов.

Космический совет: перед вашим обаянием не устоит никто — ловите момент!

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