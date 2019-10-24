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От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

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Астрологи рассказали, кто проживет спокойную жизнь и встретит старость.

Фото: www.globallookpress.com © ZAM-Photography

Астрологи рассказали, как дата рождения влияет на дальнейшую судьбу. По мнению специалистов, изучающих влияние звезд на людей, по знаку зодиака можно определить, как сложится жизнь человека. В частности, можно предугадать, станет ли он долгожителем или уже в молодом возрасте будет страдать от многих недугов.

Учитывая возможность представителей разных знаков дожить до старости, астрологи составили ТОП-5 знаков зодиака, которые, скорее всего, проживут дольше всех. Созданный список представил журнал «Лиза».

Телец

Представителям этого знака зодиака суждено прожить спокойную счастливую жизнь и встретить старость на берегу моря. Как правило, Тельцы редко болеют и в отличие от своих сверстников редко обращаются за медицинской помощью. Их день начинается с зарядки, а продолжается активной деятельностью и занятиями спортом. Им некогда валяться на кровати и принимать лекарства — распорядок дня просчитан до мелочей. Поэтому представители этого знака берегут свое здоровье и делают все, чтобы с годами не потерять форму.

Рак

Представители этого знака всю жизнь следуют девизу: «Здоровая пища, спорт и хороший секс» — поэтому их жизнь складывается очень благополучно. Как правило, Раки доживают до глубокой старости, однако есть исключения. Те, кто в течение жизни не научился контролировать свои эмоции, могут серьезно навредить здоровью и спровоцировать постоянный стресс, который негативно сказывается на общем состоянии организма и нередко приводит к развитию заболеваний.

Водолеи

Представители этого знака зодиака — ярые противники медицины и всяких лекарств. Они предпочитают лечиться самостоятельно, приводя в порядок свои мысли и освобождаюсь от ненужных проблем. Поскольку у Водолеев имеется колоссальный запас энергии, они с легкостью освобождаются от любых недугов и сохраняют позитивный настрой. Именно он им и поможет дожить до глубокой старости и с той же бодростью воспитывать своих внуков.

Львы

Представители этого знака зодиака считаются самыми сильными. Зачастую они сталкиваются с большим количеством трудностей и преград, однако с легкостью справляются с ними и идут дальше. Львы не любят долго находиться в депрессии и жаловаться на свои проблемы. Они умеют здраво посмотреть на ситуацию и взвесить все «за» и «против». Умение взять себя в руки поможет им преодолеть все недуги и пополнить число долгожителей. Однако о безопасности забывать не стоит. Иногда лучше поберечь себя и не рисковать без необходимости.

Рыбы

Представителям этого знака зодиака звезды сулят долгую и насыщенную жизнь. Несмотря на то, что они, как правило, далеки от спорта, Рыбы обладают колоссальным запасом энергии, который помогает им не опускать руки в трудные моменты. Они черпают силы из общения с окружающими и буквально гибнут в одиночестве. Поэтому, чтобы обеспечить себе достойную старость, представители этого знака должны найти вторую половинку.

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От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

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