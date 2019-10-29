Останки «Террориста № 1» главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади захоронили в море. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Между тем, никаких уточняющих данных о месте захоронения до сих пор нет. В Вашингтоне просто заявляют, что «избавились» от тела ликвидированного террориста.

Руководитель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли сообщал, что Штаты собираются обнародовать кадры, указывающие на устранение аль-Багдади. Однако до сих пор никаких доказательств проведения спецоперации не появилось.

Предполагается, что документы, свидетельствующие о рейде в Идлибе могут быть преданы огласке в ближайшее время. Снимок, где президент США наблюдает за ликвидацией аль-Багдади, может быть постановочным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные зафиксировали наличие самолетов и беспилотников США в зоне возможного проведения операции.

«Если действительно эта информация подтверждается о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента Соединенных Штатов Америки в борьбу с международным терроризмом», — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фейковая новость об убийстве аль-Багдади стала частью предвыборной кампании Трампа.

* — организация запрещена на территории РФ.