«Это было, как смотреть кино»: Трамп раскрыл детали ликвидации главаря ИГ*

Дональд Трамп официально объявил о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади в ходе операции американских войск в сирийской провинции Идлиб.

«Вчера ночью США привели главного в мире террористического лидера к правосудию. Абу Бакр аль-Багдади мертв. Он был основателем и главарем ИГ* — самой жестокой и безжалостной террористической организации во всем мире», — цитирует Трампа ТАСС.

Президент США сообщил, что наблюдал за спецоперацией в прямом эфире. Вместе с ним в ситуационном центре Белого дома находились вице-президент Майк Пенс, глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли и другие.

«Это было, как смотреть кино», — сказал Трамп.

Выступая на специально созванной пресс-конференции, он поблагодарил за помощь в подготовке к операции по уничтожению аль-Багдади Россию, Сирию, Турцию и Ирак, а также курдские военные формирования на севере Сирии, которые передавали Вашингтону разведывательные данные. американский лидер также сообщил, что Москва была поставлена в известность о готовящейся военной операции, но без уточнения ее цели.

Как отметил Дональд Трамп, сомнений в том, что ликвидирован именно Абу Бакр аль-Багдади, быть не может, поскольку был сделан ДНК-тест, подтвердивший личность убитого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США готовится сделать важное заявление по результатам спецоперации, которую провели силы возглавляемой США коалиции в Идлибе в субботу, 26 октября.

* — Запрещена в РФ.