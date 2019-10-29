Хороший мальчик: Трамп показал миру пса, участвовавшего в ликвидации аль-Багдади

Дональд Трамп продемонстрировал общественности пса, участвовавшего в ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади. Президент США опубликовал снимок животного на своей официальной странице в Twitter.

По заверению американского лидера, пес принял непосредственное участие в опасной операции. Трамп подчеркивает: животное «вошло в туннель», в котором прятался аль-Багдади. Собака находилась рядом с террористом, когда тот покончил с собой при помощи «жилета смертника». Как сообщает глава США, пес был «слегка ранен». Несмотря на то, что снимок четвероногого героя американское правительство рассекретило, его кличка по-прежнему хранится в тайне.

Twitter @realDonaldTrump

Сообщалось, что 26 октября коалиция, во главе которой стоит США, провела спецоперацию в сирийском Идлибе, целью которой был захват или ликвидация «Террориста № 1» Абу Бакра аль-Багдади. Российская сторона подтвердила, что в указанное время над провинцией действительно были замечены американские самолеты.

Однако сомнения по поводу того, что США действительно занимались в Идлибе заявленной спецоперацией, остаются. Американская сторона не спешит предъявлять доказательства своей правоты. Напротив, выдает информацию, подтвердить которую фактами не представляется возможным. Например, ранее 5-tv.ru писал о том, что по сообщению близких к ситуации источников, останки аль-Багдади были сброшены в море.

* — запрещена в РФ.