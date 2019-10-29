Фото: сестры Ким Кардашьян показали эротические костюмы на Хэллоуин

Кендалл Дженнер и Кортни Кардашьян поделились воспоминаниями о прошлогодних костюмах на Хэллоуин. Популярный американский праздник будет отмечаться в ночь с 31 октября на 1 ноября. Instagram @kourtneykardash

Вероятно, сестры решили придерживаться единообразия в своих нарядах. Судя по фотографиям, которые обе модели опубликовали на своих страницах в Instagram, они обе в 2018 году выбрали наряды ангелов. На снимках Кендалл и Кортни позируют с огромными крыльями за спиной. При этом знаменитые родственницы решили добавить сексуальности в свои амплуа — Дженнер и Кардашьян запечатлены на фото в пикантном нижнем белье.

Instagram @kendalljenner

При этом Кортни пообещала, что в этом году выберет совершенно другой образ — полностью черный. Будет ли придерживаться принципа единообразия Кендалл и в этот раз — неизвестно.

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