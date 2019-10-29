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  4. В Казани чиновники хотят отобрать у матери детей «в качестве профилактики»

В Казани чиновники хотят отобрать у матери детей «в качестве профилактики»

, 8:59 Эфирная новость 32

Мать двоих детей активно пытается решить жилищный вопрос. Ее оппоненты нашли чудовищный способ давления на женщину.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / David Snyder; 5-tv.ru

Матери двоих детей из Казани рассчитывать на поддержку со стороны не приходится. Женщина пытается в одиночку отстоять свои права — в первую очередь родительские. Органы соцопеки угрожают забрать сына и дочь в приют.

Чиновники уверяют — разлучить детей с родной матерью на полгода решили в качестве профилактики. И ее активная гражданская позиция здесь не при чем. Зарине и Данияру нужен дом, а не съемные квартиры без элементарных удобств.

При этом на детей оказывают психологическое давление — почему разлучить семью оказалось проще, чем решить по закону жилищный вопрос, выясняла Екатерина Иванова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как петербурженка забыла о воспитании маленькой дочери из-за любви к крысам.

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