В Казани чиновники хотят отобрать у матери детей «в качестве профилактики»

Матери двоих детей из Казани рассчитывать на поддержку со стороны не приходится. Женщина пытается в одиночку отстоять свои права — в первую очередь родительские. Органы соцопеки угрожают забрать сына и дочь в приют.

Чиновники уверяют — разлучить детей с родной матерью на полгода решили в качестве профилактики. И ее активная гражданская позиция здесь не при чем. Зарине и Данияру нужен дом, а не съемные квартиры без элементарных удобств.

При этом на детей оказывают психологическое давление — почему разлучить семью оказалось проще, чем решить по закону жилищный вопрос, выясняла Екатерина Иванова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как петербурженка забыла о воспитании маленькой дочери из-за любви к крысам.