Видео: Петербурженка забыла о воспитании маленькой дочери из-за любви к крысам

История восьмилетней девочки из Петербурга 8 мая подняла на ноги полицейских, врачей и детских правозащитников. Мать воспитывала ребенка в компании сотни крыс. Так продолжалось несколько лет, пока в школе, где училась девочка, не заметили у нее странные синяки.

И там, а не в отделе соцопеки, забили тревогу. Выяснилось, что мать любит грызунов больше своей дочери и разводит их якобы на продажу. Они для нее как семья. Теперь, чтобы вернуть ребенка, женщине нужно избавиться от крыс. Максим Облендер о трудностях выбора.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что говорят соседи о квартире, в которой девочка жила с крысами.