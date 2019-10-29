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Экс-солистка SEREBRO снова смущает фанатов кровавыми постами

, 7:49 Фото 852

Провокационный снимок Катя Кищук даже запретила комментировать.

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Фото, видео: Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Экс-солистка группы SEREBRO удивила подписчиков экстравагантностью. На своей странице в Instagram Катя Кищук опубликовала неоднозначную «кровавую» фотографию.

На снимке запечатлено лицо Кищук крупным планом. Девушка смотрит вверх, а на ее лбу изображен якобы вырезанный символ Hello Kitty. Также на снимке запечатлено кровотечение из носа.

«Моя сестра-Стрелец», — подписала фотографию Катя, отметив Instagram-аккаунт с публикациями в аналогичном стиле.

Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Что по этому поводу думают почти полтора миллиона подписчиков Кати Кищук, узнать не представляется возможным — артистка заблаговременно отключила комментарии к публикации. Вероятно, девушка побоялась слишком бурной реакции на провокационный кадр.

Стоит отметить, что это не первая жутковатая фотография в профиле певицы. Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-солистка SEREBRO озадачила фанатов кадром с окровавленным глазом.

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