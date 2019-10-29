Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как снизить риск инсульта, изменив ежедневные привычки. Во Всемирный день борьбы с инсультом эксперты дали советы по тому, как проводить профилактику заболевания. Соответствующие рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.

По словам специалистов, большинство инсультов — это последствия гипертонии. В связи с этим эксперты советуют регулярно измерять артериальное давление и в случае нарушений своевременно проходить лечение.

Другим фактором риска инсульта является малоподвижный образ жизни. Чтобы предотвратить развитие заболеваний, достаточно выполнять упражнения в течение 30 минут пять раз в неделю.

В то же время нельзя пренебрегать питанием. Чтобы избежать тревожных симптомов, нужно изменить свой рацион, добавив в него растительные продукты и в то же время снизив употребление мяса и рыбы.

«Избыточная масса тела повышает риск развития инсульта на 22%, а при ожирении этот риск увеличивается на 64%. Вероятность инсульта повышается как следствие гипертонии, ишемической болезни сердца, и диабета II типа, которые развиваются на фоне избытка массы тела», — добавили в Роспотребнадзоре.

Эксперты также призвали курильщиков отказаться от сигарет, отметив, что пагубная привычка увеличивает вероятность инсульта и ряда других заболеваний. Кроме того, на здоровье негативно сказывается употребление алкоголя в больших количествах.

В ведомстве подчеркнули, что каждый четвертый человек рискует перенести инсульт на протяжении жизни, однако если во время заняться своим здоровьем, негативных последствий можно избежать, уверены специалисты.

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