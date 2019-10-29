Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии памятника советскому и российскому государственному деятелю Евгению Примакову. Церемония состоялась в сквере у здания МИД РФ в Москве.

«Сегодня мы открываем памятник ученому, дипломату, государственному деятелю, человеку огромного масштаба и неисчерпаемой внутренней силы — Евгению Максимовичу Примакову», — начал Путин свою речь.

Он рассказал, что многие люди в России и мире с теплотой и уважением вспоминают Примакова. Президент назвал его уникальным человеком с многогранным талантом, большой мудростью и высоким человеческим достоинством.

«Я лично сам часто обращаюсь к нашим с ним встречам, откровенным беседам. Он остается для меня примером глубокой, ответственной, деятельной любви к родине. Примером благородства, надежности и порядка», — признался Путин.

Глава государства подчеркнул, что Евгений Максимович безошибочно понимал суть происходящего, активно погружаясь в детали каждой проблемы. Этот метод позволял ему давать точные прогнозы, вырабатывать оптимальную реакцию и строить нестандартную стратегию.

«Как председатель правительства в непростой, сложнейший, можно сказать драматический для России исторический период сумел добиться политической и экономической стабилизации», — сказал российский лидер.

При этом он подчеркнул, что особой страницей в биографии Примакова стала его работа на посту министра иностранных дел. Во многом благодаря ему Россию начали уважать международные партнеры. Также он сформулировал принцип многополярности, которая сегодня стала реальностью. Президент назвал глубоко символичным тот факт, что памятник Примакову установлен у здания МИД РФ.

«Наша общая обязанность беречь его наследие, всегда слышать голос Примакова. Я очень надеюсь, что этот замечательный памятник будет сохранять великую память о великом гражданине России», — заключил Путин.

Евгений Примаков был одним из ведущих отечественных востоковедов, а также крупным специалистом в области мировой экономики и международных отношений. В разные годы он возглавлял Службу внешней разведки (СВР), Министерство иностранных дел (МИД) и правительство России. Он умер 26 июня 2015 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Евгения Примакова личностью глобального масштаба.