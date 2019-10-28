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  4. Лавров назвал Евгения Примакова личностью глобального масштаба

Лавров назвал Евгения Примакова личностью глобального масштаба

, 17:03 Эфирная новость 29

29 октября исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося российского политика.

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Фото, видео: РИА Новости / Руслан Кривобок, 5-tv.ru

В эти дни в России вспоминают Евгения Примакова. 29 октября исполнится 90 лет со дня рождения выдающегося политика. В Институте мировой экономики и международных отношений — ВУЗ носит имя Примакова — сегодня говорили о роли дипломата, экономиста, ученого и академика в мировой политике. Глава МИДа Сергей Лавров отметил феноменальный вклад Примакова в укрепление России и развитие дипломатии.

«Не погрешу против истины, если скажу, что большинство тех, кто когда-либо трудился с Евгением Максимовичем, считают его своим настоящим учителем. Это не удивительно, Максимыч был личностью поистине глобального масштаба, его деятельность разносторонней и даже, я бы сказал, всеохватывающей. Руководствовался он исключительно интересами Родины», — сказал Лавров.

Евгений Примаков возглавлял Службу внешней разведки, Торгово-промышленную палату, был премьер-министром нашей страны. Однако наибольшую известность не только в России, но и в мире, он получил как глава внешнеполитического ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в честь Евгения Примакова, скончавшегося в 2015 году, навали построенный в Санкт-Петербурге ледокол.

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