Лавров назвал Евгения Примакова личностью глобального масштаба

В эти дни в России вспоминают Евгения Примакова. 29 октября исполнится 90 лет со дня рождения выдающегося политика. В Институте мировой экономики и международных отношений — ВУЗ носит имя Примакова — сегодня говорили о роли дипломата, экономиста, ученого и академика в мировой политике. Глава МИДа Сергей Лавров отметил феноменальный вклад Примакова в укрепление России и развитие дипломатии.

«Не погрешу против истины, если скажу, что большинство тех, кто когда-либо трудился с Евгением Максимовичем, считают его своим настоящим учителем. Это не удивительно, Максимыч был личностью поистине глобального масштаба, его деятельность разносторонней и даже, я бы сказал, всеохватывающей. Руководствовался он исключительно интересами Родины», — сказал Лавров.

Евгений Примаков возглавлял Службу внешней разведки, Торгово-промышленную палату, был премьер-министром нашей страны. Однако наибольшую известность не только в России, но и в мире, он получил как глава внешнеполитического ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в честь Евгения Примакова, скончавшегося в 2015 году, навали построенный в Санкт-Петербурге ледокол.