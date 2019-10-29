В Москве открыли памятник Евгению Примакову — политику и человеку огромного масштаба. Сегодня ему бы исполнилось 90 лет. Он руководил внешней разведкой, МИДом, а после финансового кризиса 1998 года — в тяжелое для страны время — возглавил правительство. И сумел добиться стабилизации. В историю вошел его легендарный «разворот над Атлантикой» в 1999 году — Примаков отказался лететь в Вашингтон, после того как узнал о начале бомбардировок Югославии.

Очень многие отмечали его дар «политического провидца». Он не раз настаивал на необходимости строить мир многополярный. При этом Россия, по замыслу Примакова, должна была играть ключевую роль — в союзе с Китаем и Индией. Спустя 20 лет эта идея трансформируется в объединение БРИКС, и докажет свою международную эффективность.

Сегодня к монументу, созданному скульптором Георгием Франгуляном, первыми цветы возложили его вдова Ирина Борисовна и президент Владимир Путин.

Подробности — в материале Георгия Гривенного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в честь Евгения Примакова назван ледокол.