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От журналиста-востоковеда до главы правительства — Евгению Примакову сегодня исполнилось бы 90 лет

, 23:00 Эфирная новость 5

Памятник выдающемуся политику открыли на Смоленской площади в Москве к 90-летию со дня его рождения. Первыми цветы к монументу возложили его вдова и глава государства.

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Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев, 5-tv.ru

В Москве открыли памятник Евгению Примакову — политику и человеку огромного масштаба. Сегодня ему бы исполнилось 90 лет. Он руководил внешней разведкой, МИДом, а после финансового кризиса 1998 года — в тяжелое для страны время — возглавил правительство. И сумел добиться стабилизации. В историю вошел его легендарный «разворот над Атлантикой» в 1999 году — Примаков отказался лететь в Вашингтон, после того как узнал о начале бомбардировок Югославии.

Очень многие отмечали его дар «политического провидца». Он не раз настаивал на необходимости строить мир многополярный. При этом Россия, по замыслу Примакова, должна была играть ключевую роль — в союзе с Китаем и Индией. Спустя 20 лет эта идея трансформируется в объединение БРИКС, и докажет свою международную эффективность.

Сегодня к монументу, созданному скульптором Георгием Франгуляном, первыми цветы возложили его вдова Ирина Борисовна и президент Владимир Путин.

Подробности — в материале Георгия Гривенного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в честь Евгения Примакова назван ледокол.

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