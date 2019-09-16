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Оскорбившая пострадавших от паводка тулунцев иркутская чиновница уволилась

, 12:33 Видео 109

Ирина Алашкевич сообщила о своем решении в аккаунте в Facebook.

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Фото, видео: Facebook / Ирина Алашкевич; Ren.tv

Тема:
Паводок в Иркутской области 88

Глава пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, известная тем, что оскорбила пострадавших от паводка, назвав их «быдлом» и «бичевней», решила уйти со своего поста.

Кроме того, чиновница подтвердила, что фразы на скандальной аудиозаписи принадлежат именно ей. Однако, по ее словам, они были вырваны из контекста. Обо всем этом Ирина Алашкевич написала на своей странице в Facebook и вновь попыталась оправдаться за сказанное.

«Да, выражения были сказаны сгоряча, грубо, в сердцах, но все это потому, что две недели жизни в Тулуне дались непросто и оставили большой отпечаток в душе. Сегодня я написала заявление об увольнении», — заявила Ирина Алашкевич.

Facebook / Ирина Алашкевич

Чиновница добавила, что паводок в Тулуне прошелся по ее судьбе, смыв прошлую жизнь.

Свое отношение к словам чиновницы высказал президент России Владимир Путин, заявив во время встречи с жителями Тулуна, что Ирина Алашкевич непорядочный человек и заслуживает отставки.

Напомним, что наводнение в Иркутской области в результате повышения уровня воды в притоках реки Ангара произошло 25 июня. 27 июля началась вторая волна паводка — повышение уровня воды в реке Ия. В результате разгула стихии погибли 25 человек. Пострадавшими от паводка в Иркутской области признаны 45 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о судьбе оскорбившей жителей Тулуна чиновнице.

Тема:
Паводок в Иркутской области 88
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