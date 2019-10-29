Максим Фадеев рассказал, как пережил смерть дочери

Известный продюсер и автор множества хитов Максим Фадеев рассказал, почему много лет жил вместе с женой за пределами России. В эфире телеканала «Россия» он признался, что жить за границей 12 лет его заставила «обида на страну» из-за смерти новорожденной дочери.

«Мы потеряли дочку. Это произошло по вине врачей, неправильного диагноза. Ее просто „закололи“ и все», — цитирует Фадеева интернет-портал URA.RU.

При этом, по словам музыканта, вместе с ребенком он чуть не потерял и жену. Всю ночь он бродил вокруг роддома и в конце концов заснул прямо в сугробе. Утром он узнал, что с Натальей все в порядке. А увидеть дочь ему так и не довелось, малышка умерла до выписки. Свою потерю они с супругой не обсуждали.

«Мы просто пытались друг друга поддержать, делая вид, что жизнь продолжается», — сказал Фадеев.

Сына Савву Наталья Фадеева рожала уже в Германии. Недавно молодому человеку исполнилось 22 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 28 октября Максим Фадеев перенес сердечный приступ.