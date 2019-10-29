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  4. Макс Фадеев рассказал фанатам о своем самочувствии после слухов об инфаркте

Макс Фадеев рассказал фанатам о своем самочувствии после слухов об инфаркте

, 14:49 Фото 45

Музыкант подтвердил, что чувствовал себя плохо накануне, но сейчас его состояние стабилизировалось.

Фото: Instagram @fadeevmaxim

Макс Фадеев рассказал поклонникам в Instagram о своем самочувствии после сердечного приступа. Накануне появилась информация, что музыкант и продюсер якобы перенес инфаркт. Официальный комментарий об этом обещали дать представители артиста. Однако он опередил их и обратился к подписчикам напрямую.

«Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку! Вчера ночью мне действительно стало плохо, но сейчас мое состояние стабилизировалось, и я уже во всю работаю», — написал Фадеев.

Instagram @fadeevmaxim

Текстовое сообщение он сопроводил видео, в котором пригласил фанатов на предстоящий концерт 27 ноября. В кадре автор поста улыбается и выглядит спокойным. Фолловеры в комментариях пожелали музыканту здоровья и удачного выступления.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Фадеев рассказал о последней просьбе отца перед смертью.

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