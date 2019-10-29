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В рэпера Young P&H стреляли после концерта в Перми — фото

, 22:30 Фото 334

Соведущего Big Russian Boss ранили в живот из травматического пистолета.

Фото: Instagram @youngpimpofficial

Рэпер Young P& H и соведущий шоу Big Russian Boss на YouTube был ранен в живот из травматического пистолета после концерта в Перми, состоявшегося вечером 28 октября. Об этом сообщает сайт VSRAP.

Издание пишет, что после выступления рэпер поехал в отель. У входа в гостиницу он увидел двух подозрительных людей, но не обратил на них внимания. Через два часа Young P& H вышел из отеля, чтобы отправиться в аэропорт на утренний рейс. Тогда к нему подошли те двое, и один выстрелил из травматического пистолета.

В настоящее время с рэпером все хорошо. Его госпитализировали и провели операцию. На своей странице в Twitter исполнитель выложил фотографию, сделанную в больнице. На ней видна повязка после операции в правой нижней части живота.

Twitter @YPimpAndHustla

В рэперов стреляют не так уж редко — ранее 5-tv.ru писал о самых известных жертвах подобных разборок в США.

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