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Звезда «Мажора» опубликовала селфи из постели — фото

, 22:49 Фото 141

Поклонники Любови Аксеновой отметили, что даже спросонья и без косметики их любимица выглядит отлично.

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Фото, видео: Instagram @im_lyubovaksenova

Звезда «Мажора» Любовь Аксенова поделилась со своими подписчиками в Instagram селфи, сделанном в постели. На фото актриса нежится в кровати в шелковой, кое-где распахнутой пижаме.

«Когда впереди приключения, а так хочется еще поспать», — подписала снимок Аксенова.

Instagram @im_lyubovaksenova

Фанаты 29-летней артистки дружно отметили, что их любимица выглядит отлично даже в столь ранний час и без косметики.

«Это счастье — просыпаться на такую работу. Вы же всегда в гуще приключений», — позавидовал кто-то из комментаторов.

Как пишет 7Дней.ру, свою личную жизнь Любовь Аксенова предпочитает скрывать от посторонних. На снимках, которыми она делится с подписчиками, актриса чаще всего запечатлена на съемочной площадке или с подругами. И лишь недавно она решила опубликовать фотографию с любимым мужем.

«Я часто слышу, что любовь проходит за пять лет. Пробыв вместе уже больше семи, могу с уверенностью сказать, что это не так. Я до сих пор просыпаясь с утра чувствую себя счастливой, влюбленной женщиной» — цитирует издание Аксенову.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущая Ольга Орлова снялась в постели с собаками.

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