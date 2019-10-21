Ведущая телешоу «Дома-2» Ольга Орлова показала момент своего пробуждения вместе с домашними любимцами — собаками Луфи и Диной, она же ДинаЗавр. Первая — спокойная, вторая явно недовольна присутствуем первой и демонстрирует враждебность.

«На этом фото отчетливо виден характер каждой девочки. Мы с Луфи желаем всем мира и добра! Дина в оппозиционном лагере», — пошутила автор.

И все же хозяйка души не чает в обеих. Всего у звезды четыре питомца. Ольга давно занимается помощью собакам, публикуя фото братьев наших меньших, которым нужен дом.

Instagram @olgaorlova1311

Поклонники поддерживают полезное хобби своей любимицы. Однако на этот раз снимок в постели с собаками вместо близкого человека вызвал у фолловеров беспокойство.

«Оленька, когда уже увидим мужчин на месте собак?»

«С мужиком нужно спать, а не с собаками!»

«Оля, не боишься что ДинаЗавр может из ревности когда-нибудь грызануть? Я за тебя немножко переживаю!», — отреагировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Орлова поделилась своим мнением об отношениях мужчины и женщины.