Руферы устроили файер-шоу на крыше лютеранской церкви в Петербурге —видео

В Петербурге разыскивают авторов вот этого видеоролика. На кадрах два экстремала проникают на территорию лютеранской церкви Святого Михаила, взбираются на самый пик крыши — это более 60 метров — а потом поджигают дымовые шашки.

Руферов заметили охранники, но пока они поднимались на купол, экстремалы скрылись. К слову, это не первый случай, когда руферы проникают на территорию святых мест. Год назад верхолазы поднялись на купол Успенской церкви в Петербурге. После селфи, начали распивать спиртные напитки. Выходка молодых людей тогда не осталась без внимания со стороны полиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем петербургские руферы «играют с огнем», устраивая файер-шоу на исторических зданиях.