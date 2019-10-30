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  4. Руферы устроили файер-шоу на крыше лютеранской церкви в Петербурге —видео

Руферы устроили файер-шоу на крыше лютеранской церкви в Петербурге —видео

, 6:48 Эфирная новость 46

Молодых людей заметила охрана заведения, но поймать их не удалось.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru

В Петербурге разыскивают авторов вот этого видеоролика. На кадрах два экстремала проникают на территорию лютеранской церкви Святого Михаила, взбираются на самый пик крыши — это более 60 метров — а потом поджигают дымовые шашки.

Руферов заметили охранники, но пока они поднимались на купол, экстремалы скрылись. К слову, это не первый случай, когда руферы проникают на территорию святых мест. Год назад верхолазы поднялись на купол Успенской церкви в Петербурге. После селфи, начали распивать спиртные напитки. Выходка молодых людей тогда не осталась без внимания со стороны полиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем петербургские руферы «играют с огнем», устраивая файер-шоу на исторических зданиях.

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