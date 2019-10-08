Зачем петербургские руферы «играют с огнем», устраивая файер-шоу на исторических зданиях

Петербургские руферы напугали горожан «пожаром» в центре города. На крыше исторического здания, прямо напротив Московского вокзала, они зажгли файеры: началась настоящая паника.

Немногим раньше экстремалы атаковали здание Биржи и чуть не повредили статую на фасаде. При этом любителей высоты никто не может остановить. Ни охрана, ни полиция им не препятствует. Почему? И зачем руферы рискуют жизнью, разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что задержаны 14 вандалов, планировавших испортить оборудование Роскосмоса.