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Зачем петербургские руферы «играют с огнем», устраивая файер-шоу на исторических зданиях

, 5:19 Эфирная новость 13

Хобби граничащее с безрассудством и смертельной опасностью. Объявлениями, предлагающими прогулки по крышам, увешан весь Петербург. Завораживающие виды, снимки на память. А еще — бессонные ночи жителей, и доходный бизнес, не пополняющий городской бюджет.

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Фото, видео: Instagram @vladlen_li, 5-tv.ru

Петербургские руферы напугали горожан «пожаром» в центре города. На крыше исторического здания, прямо напротив Московского вокзала, они зажгли файеры: началась настоящая паника.

Немногим раньше экстремалы атаковали здание Биржи и чуть не повредили статую на фасаде. При этом любителей высоты никто не может остановить. Ни охрана, ни полиция им не препятствует. Почему? И зачем руферы рискуют жизнью, разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что задержаны 14 вандалов, планировавших испортить оборудование Роскосмоса.

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