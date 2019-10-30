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«Нестареющая» Наоми Кэмпбелл примерила откровенный наряд

, 7:45 Фото 224

49-летняя «черная пантера» показала, что по-прежнему находится в отличной форме.

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Фото, видео: Instagram @naomi

Супермодель Наоми Кэмпбелл за свою более чем 30-летнюю карьеру представала перед поклонниками во всевозможных образах, но, пожалуй, на этот раз она превзошла саму себя. Икона стиля разместила в Instagram весьма откровенное фото с намеком на БДСМ.

На снимке 49-летняя Наоми, облокотившись на перила, стоит в ботфортах на чрезвычайно высоких каблуках. На ней надето кожаное нижнее белье черного цвета, талию крест-накрест опоясывает ремень, а на шее красуется ошейник. Довершает агрессивный образ британки парик ярко-зеленого цвета и плетка в руках.

Instagram @naomi

«Черная пантера», как прозвали Кэмпбелл в мире моды, впервые попала в него еще в 16-летнем возрасте, когда в аэропорту Лондона ее заприметил сотрудник одного из модельных агентств.

С тех пор Кэмпбелл стала чуть ли не самой узнаваемой манекенщицей в мире. Пик популярности пришелся на 1990-е годы, когда наряду с Кейт Мосс, Синди Кроуфорд, Клаудией Шиффер, Линдой Евангелистой и другими она стала одной из самых высокооплачиваемых моделей на планете. Последней, кстати, принадлежит знаменитая фраза: «Меньше, чем за десять тысяч долларов, я с кровати не встану».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что претендентка на «Мисс Франция» обвинила жюри в претензиях к ее жировым складкам.

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