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Мать Тимати поделилась архивными фото маленького рэпера

, 13:10 Фото 2 129

Симона Черноморская рассказала подписчикам в Instagram о первых впечатлениях после рождения первенца.

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Фото, видео: Instagram @simona280

Мать Тимати опубликовала в Instagram архивные снимки маленького сына. За час пост набрал более 70 тысяч лайков. На фотографиях Симоны Черноморской еще совсем малыш радуется и сверкает большими карими глазами. В нем едва угадывается взрослый Тимур Юнусов. Впрочем, даже в таком возрасте он покорил сердца. В первую очередь, само собой, мамимо.

«Разглядывая малюсенькие пальчики первого сына, я удивлялась, как природа со стопроцентной точностью повторила в этой крохе черты его отца. Моего тогда там не было ничего, но это не расстраивало. В палате лежало несколько женщин, я смотрела на сына и думала, что он самый красивый, а потом — самый развитый, самый способный, самый резвый, самый умный… Не помню, когда я перестала так думать, но начало было впечатляющим», — поделилась воспоминаниями автор.

Instagram @simona280

Поклонники умилились при виде ретро фотографий. Столь беззащитным брутального парня в наколках фанаты еще не видели.

«Такой сладкий»;

«Какие же малыши все чудные! Но свой всегда кажется особенным»;

«Классные фото! Думаю, все мамы считают своих детей самыми, самыми. Дети наше все!» — поддержали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что мама Тимати ответила на вопросы подписчиков о рождении внука.

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