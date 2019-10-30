Мать Тимати поделилась архивными фото маленького рэпера

Мать Тимати опубликовала в Instagram архивные снимки маленького сына. За час пост набрал более 70 тысяч лайков. На фотографиях Симоны Черноморской еще совсем малыш радуется и сверкает большими карими глазами. В нем едва угадывается взрослый Тимур Юнусов. Впрочем, даже в таком возрасте он покорил сердца. В первую очередь, само собой, мамимо.

«Разглядывая малюсенькие пальчики первого сына, я удивлялась, как природа со стопроцентной точностью повторила в этой крохе черты его отца. Моего тогда там не было ничего, но это не расстраивало. В палате лежало несколько женщин, я смотрела на сына и думала, что он самый красивый, а потом — самый развитый, самый способный, самый резвый, самый умный… Не помню, когда я перестала так думать, но начало было впечатляющим », — поделилась воспоминаниями автор.

Instagram @simona280

Поклонники умилились при виде ретро фотографий. Столь беззащитным брутального парня в наколках фанаты еще не видели.

«Такой сладкий»;

«Какие же малыши все чудные! Но свой всегда кажется особенным»;

«Классные фото! Думаю, все мамы считают своих детей самыми, самыми. Дети наше все!» — поддержали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что мама Тимати ответила на вопросы подписчиков о рождении внука.