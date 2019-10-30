Концертмейстер Гаудасинская скончалась в день памяти своей матери Ирины Богачевой

Заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Елена Гаудасинская ушла из жизни. Трагедия случилась в день концерта памяти ее матери, оперной певицы Ирины Богачевой, который должен был состояться в зале Мариинского театра. На момент смерти Гаудасинской было 52 года, пишет «Росбалт».

Елена Гаудасинская — заслуженная артистка России. На протяжении долгих лет она была одним ведущих концертмейстеров Северной столицы. Женщина работала со знаменитыми во всем мире исполнителями и инструменталистами, в том числе со своей матерью Богачевой.

С 2000 года артистка преподавала в петербургской консерватории на кафедре концертмейстерского мастерства, а впоследствии ее возглавила. В 2003 году она стала лауреатом премии международного фонда «Русское исполнительское искусство» за концертную и педагогическую деятельность. Кроме того, за свою творческую деятельность Гаудасинская была награждена дипломами на турнире «Вердиевские голоса» в Буссетто, на конкурсах имени Римского-Корсакова и Чайковского.

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