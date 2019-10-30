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  4. Проверка показала: 80% жилья в Астраханской области в аварийном состоянии

Проверка показала: 80% жилья в Астраханской области в аварийном состоянии

, 17:16 Эфирная новость 20

Местные власти долгие годы проблему не признавали, на все обращения отчаявшихся жителей отвечали отказом.

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Фото, видео: Instagram @Dmitry Chasovitin

Жилые дома в Астраханской области буквально рассыпаются на глазах. После масштабной проверки прокуратуры выяснилось: в аварийном состоянии — больше 80% построек. Местные власти долгие годы проблему не признавали, на все обращения отчаявшихся жителей отвечали отказом. Мол, не жалуйтесь, бывает и хуже.

Чтобы разрушающиеся дома признали аварийными, понадобилось личное вмешательство губернатора региона и заместителя генерального прокурора России. Сразу 12 местных чиновников и трех министров задержали за аферы в сфере ЖКХ. За один день возбудили 17 уголовных дел. И тут же начал расти реестр аварийного жилья. Решать такую масштабную задачу теперь будут в рамках отдельной программы для Астраханской области.

Подробности в репортаже Кирилла Полякова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что челябинские чиновники, вместо того чтобы расселить жильцов из аварийного дома, угрожают забрать детей у семьи, живущей в нечеловеческих условиях.

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