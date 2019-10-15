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  4. У жильцой аварийного дома на Урале чиновники грозятся отобрать детей

У жильцой аварийного дома на Урале чиновники грозятся отобрать детей

, 22:06 Эфирная новость 51

Вместо того, чтобы переселить семьи из «рассыпающегося» дома, власти решили их шантажировать изъятием детей.

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Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей; 5-tv.ru

На Урале чиновники угрожают забрать детей у жильцов аварийного дома. Большой скандал, который уже вышел за рамки «коммунального», разгорелся в Челябинской области. Вместо того, чтобы переселить семьи из «рассыпающегося» дома, власти попросту решили их шантажировать самым дорогим, что у них есть. Но людям идти некуда.

От письменных угроз забрать детей чиновница без предупреждения переходит к рукопашной. Корреспондент МИЦ «Известия» Светлана Свечкарева увидела, как люди выживают в «забытой» пятиэтажке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чиновники под надуманным предлогом отобрали детей у многодетной матери. Вопиющий случай произошел также в Челябинской области.

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