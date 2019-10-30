Либо беременна, либо располнела: Муцениеце в леопардовом платье запутала поклонников

Латвийская и российская актриса Агата Муцениеце выложила на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлена в леопардовом платье с долларовым принтом и поясом на талии. Поклонники заподозрили артистку в беременности.

Снимок был сделан во время презентации свадебных нарядов от одного известного бутика. Фасон платья создает впечатление, будто знаменитость набрала вес. Сама она этого не прокомментировала.

«Вчера. Презентация свадебных платьев», — только и гласит ее подпись к фото.

Instagram @agataagata

Поклонники пришли в замешательство от внешнего вида Муцениеце, пишут Дни.ру. Кто-то назвал ее наряд «бабушкиным», кто-то заговорили о беременности, а некоторым понравилось.

«Агата, красотка. Ты беременна, или мне показалось?» — спросила одна из подписчиц.

«Посмотрела последний влог, и что-то тоже показалось, что скоро будет пополнение (в семье — Прим. ред)» — отметила в комментарии к вопросу другая.

«Для бабушек», — высказалась о платье одна из ценительниц.

«Мешковина какая-то, реально портит фигуру, для бесформенных бабищ», — согласилась с ней еще одна.

«Агата, ты красотка в любом наряде, даже в пижаме. Я тебя просто обожаю, ты супер», — поддержала актрису поклонница.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Агата Муцениеце показала лицо без фотошопа и макияжа.