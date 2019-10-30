Белгородский губернатор предложил отменить домашние задания в школах

Заботой о здоровье школьников и сохранении семейных ценностей продиктована инициатива Белгородского губернатора, который предложил освободить учеников от домашних заданий. Идея эта не новая. И очень резонансная. Сейчас по объему домашних заданий Россия занимает первое место в мире. В то время, как многие страны полностью от них отказались.

«Домашние задания — это плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя. От нее будем уходить. Все домашние задания нужно делать в учебном заведении, как это реализовано в наших школах полного дня», — считает Евгений Савченко.

Инициативу Белгородского губернатора поддержали в Совете Федерации. Там готовы рассмотреть этот вопрос на законодательном уровне.

Мнения сторонников и противников идеи в материале Ивана Уварова.

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