Здоровьем школьников озаботились в Общероссийском народном фронте. Активисты взвесили портфели первоклашек из Краснодара и ужаснулись. В некоторых случаях рюкзаки превышали шесть килограммов, при норме в полтора.

Активисты уверены — устаревшие нормы нужно срочно менять. В XXI веке ученики вынуждены носить с собой не только планшеты, но и различные пособия и толстые рабочие тетради. При этом не забывать про сменную обувь.

Виновники перевеса, по мнению экспертов, — раздутые учебные комплекты и школы, которые формируя расписание, не учитывают нормы Роспотребнадзора и САНПИН.

Вопрос об оптимизации учебников поднимается каждый год. Этим летом в Федеральном центре производительности труда пообещали, что через пять лет школьники перестанут носить тяжелые ранцы. Но некоторые школы уже сейчас переходят на цифровые учебники, иначе соблюдать требования Роспотребнадзора просто нереально.

А пока вместо традиционного рюкзака у многих школьников, точнее их родителей, популярна вот такая модель — школьный чемодан на колесах. Только вот этот саквояж ребенку потом придется втаскивать на верхние этажи.

Способы решения проблемы в материале Андрея Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, готовы ли российские школы отказаться от бумажных учебников.