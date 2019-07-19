Оливер Стоун попросил Владимира Путина стать крестным своей дочери

Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом своей 22-летней дочери. Он озвучил свое предложение в ходе интервью с главой российского государства, которое было записано 19 июня в Кремле.
Эта тема в разговоре возникла после того, как Путин упомянул, что является крестным дочери главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Стоун спросил, крестным какого числа людей является его собеседник.
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Российский президент поинтересовался, хочет ли дочь Стоуна быть православной.
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Однако на это Путин отметил, что сначала необходимо спросить девушку о ее религиозном выборе. На это Стоун рассказал, что его дочь — «
В начале июля Оливер Стоун представил новый документальный фильм «Открывая Украину».