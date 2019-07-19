Оливер Стоун попросил Владимира Путина стать крестным своей дочери

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Известный кинорежиссер взял интервью у президента России.

Фото : Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом своей 22-летней дочери. Он озвучил свое предложение в ходе интервью с главой российского государства, которое было записано 19 июня в Кремле.

Эта тема в разговоре возникла после того, как Путин упомянул, что является крестным дочери главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Стоун спросил, крестным какого числа людей является его собеседник.

«Я не буду называть число, но несколько человек», — ответил Путин.

«В таком случае я попросил бы Вас стать крестным отцом моей дочери», — сказал кинорежиссер.

Российский президент поинтересовался, хочет ли дочь Стоуна быть православной.

«Мы сделаем ее», — заявил отец.

Однако на это Путин отметил, что сначала необходимо спросить девушку о ее религиозном выборе. На это Стоун рассказал, что его дочь — «верующая, воспитана в христианской традиции».

В начале июля Оливер Стоун представил новый документальный фильм «Открывая Украину».

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